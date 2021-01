Capodanno delle vedove Covid, palloncini bianchi coi nomi dei mariti scomparsi: “Solo insieme superiamo il dolore” (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Capodanno delle vedove Covid: un gruppo di donne ha lanciato in aria un bouquet di palloncini bianchi, con incisi i nomi dei mariti che non ci sono più a… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021) Il: un gruppo di donne ha lanciato in aria un bouquet di, con incisi ideiche non ci sono più a… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

