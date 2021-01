Capodanno clandestino in Hotel, arriva la punizione per il gestore (Di sabato 2 gennaio 2021) Capodanno “indigesto” per il titolare di un Hotel italiano, preso di mira dalle forze dell’ordine che ne hanno disposto una “severa” sanzione Il settore logistico in Italia ha subìto ingenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 2 gennaio 2021)“indigesto” per il titolare di unitaliano, preso di mira dalle forze dell’ordine che ne hanno disposto una “severa” sanzione Il settore logistico in Italia ha subìto ingenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

tiber_h : RT @GiancarloDeRisi: È costato caro a 130 cinesi il cenone 'clandestino' di Capodanno. La polizia di Prato li ha sorpresi a fare baldoria… - adpucci : RT @nandupopusss: Ricapitolando: - organizzi il veglione di Capodanno clandestino per clienti ricchi - lasci bigliettino per ricordare di… - Paltro2 : RT @pirata_21: Si difende il proprietario del resort di lusso che ha organizzato un veglione clandestino:'Eravamo in due poi è partito un t… - nandupopusss : Ricapitolando: - organizzi il veglione di Capodanno clandestino per clienti ricchi - lasci bigliettino per ricorda… - SeratEnrico : RT @GiancarloDeRisi: È costato caro a 130 cinesi il cenone 'clandestino' di Capodanno. La polizia di Prato li ha sorpresi a fare baldoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno clandestino Veglioni vietati, è caccia al Capodanno clandestino in bnb, barche e casali Il Tempo Capodanno clandestino in Hotel, arriva la punizione per il gestore

Capodanno "indigesto" per il titolare di un hotel italiano, preso di mira dalle forze dell'ordine che ne hanno disposto una "severa" sanzione ...

ROMAGNA: Feste e brindisi clandestini, controlli e denunce nella notte di capodanno | VIDEO

Niente festa in piazza a Rimini anche se, poco lontano, è andato in scena un brindisi non autorizzato. Poco dopo la mezzanotte un gruppo di persone è sceso sotto l’Arco di Augusto per alzare i calici ...

Capodanno "indigesto" per il titolare di un hotel italiano, preso di mira dalle forze dell'ordine che ne hanno disposto una "severa" sanzione ...Niente festa in piazza a Rimini anche se, poco lontano, è andato in scena un brindisi non autorizzato. Poco dopo la mezzanotte un gruppo di persone è sceso sotto l’Arco di Augusto per alzare i calici ...