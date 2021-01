Capizzi diventa zona rossa per dieci giorni: ordinanza di Musumeci dopo il maxi focolaio (Di sabato 2 gennaio 2021) Dalle ore 14 di domenica 3 gennaio per dieci giorni il comune di Capizzi sarà zona rossa. Lo ha deciso il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ha firmato un’ordinanza valida fino al 13 gennaio dopo il maxi focolaio all’interno del paese in provincia di Messina, scoppiato dopo che diversi abitanti hanno partecipato a una festa privata per un diciottesimo a Nicosia, cittadina in provincia di Enna. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Dalle ore 14 di domenica 3 gennaio peril comune disarà. Lo ha deciso il governatore della Sicilia, Nello, che ha firmato un’valida fino al 13 gennaioilall’interno del paese in provincia di Messina, scoppiatoche diversi abitanti hanno partecipato a una festa privata per un diciottesimo a Nicosia, cittadina in provincia di Enna. SportFace.

