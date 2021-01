Capite cosa sono questi? Strage in strada a Capodanno, scena horror a Roma. La causa? Agghiacciante | Guarda (Di sabato 2 gennaio 2021) "Centinaia di uccelli morti". scena Agghiacciante a Roma, la notte di Capodanno. Tra via Cavour, vicino alla Stazione Termini, e il quartiere Prati le strade si sono riempite di volatili morti, storditi o caduti e non in grado di riprendere il volo. Tutto causato, secondo le denunce di chi ha girato video e pubblicato foto sui social, dai rumorosissimi botti di Capodanno e dai fuochi d'artificio sparati in cielo In via Cavour, nonostante il divieto imposto dall'ordinanza comunale. Le immagini, strazianti, hanno fatto il giro della rete e ora sotto accusa è finita anche la sindaca del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, incapace di far rispettare le regole. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) "Centinaia di uccelli morti"., la notte di. Tra via Cavour, vicino alla Stazione Termini, e il quartiere Prati le strade siriempite di volatili morti, storditi o caduti e non in grado di riprendere il volo. Tuttoto, secondo le denunce di chi ha girato video e pubblicato foto sui social, dai rumorosissimi botti die dai fuochi d'artificio sparati in cielo In via Cavour, nonostante il divieto imposto dall'ordinanza comunale. Le immagini, strazianti, hanno fatto il giro della rete e ora sotto accusa è finita anche la sindaca del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, incapace di far rispettare le regole.

AlbertoBagnai : E fuori uno. Capite che cosa NON dovete fare? No, non mi riferisco alle figuracce, quelle riguardano solo voi. Mi r… - VeraMente2020 : Capite perché il mondo vi evita #Lega, capite cosa non vi perdonano gli elettori #5s! - amorosmiler : @Tailsongo @misalvichipu0 Allora non capite cosa dice D in italiano. Altrimenti già l’avreste eliminata. Non capite… - Denise67546011 : RT @any1_anya: La faccia di Andrea Zenga dopo il bacio di Dayane sotto al vischio parla molto chiaro, è quasi infastidito da questa cosa de… - leyrahexia : RT @itslarrybabex: non capite secondo me che il problema non è l'aereo per stefania francesco e tommaso ma l'utilizzo della espressione gol… -

Ultime Notizie dalla rete : Capite cosa Un anno di coronavirus, cosa sappiamo e cosa resta da capire Il Sole 24 ORE L'emozionante banalità delle fotografie

So che non dovrei farlo. Non dovrei scrivere questo post. Bisognerebbe scrivere solo di cose di cui si è riusciti a capire qualcosa più di niente. Sinceramente, lo ammetto, di Matt Mullican credo di n ...

ScenariI migliori video del New York Times per raccontare il 2020 (e immaginare il 2021)

Oltre al magazine Linkiesta Forecast, pubblichiamo in collaborazione con il New York Times Turning Points i filmati più interessanti dell’anno ...

So che non dovrei farlo. Non dovrei scrivere questo post. Bisognerebbe scrivere solo di cose di cui si è riusciti a capire qualcosa più di niente. Sinceramente, lo ammetto, di Matt Mullican credo di n ...Oltre al magazine Linkiesta Forecast, pubblichiamo in collaborazione con il New York Times Turning Points i filmati più interessanti dell’anno ...