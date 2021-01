Caos scuola, la Azzolina vuole aprire ma non chiarisce come. Impossibile il rientro al 75% (Di sabato 2 gennaio 2021) Riapertura sì, riapertura no. La scuola a pochi giorni dalla ripresa del calendario post-festività è in pieno Caos. La ministra Azzolina solo ieri gioiva per il via libera del Cts alla riapertura dei licei in presenza. Almeno al 75 per cento. Ma oggi presidi polemizzano. Il problema dei trasporti e degli assembramenti sui mezzi pubblici resta irrisolto. Insomma la scuola è pronta, come a settembre. I trasporti pubblici no. Ed è corto circuito. scuola nel Caos, presidi sul piede di guerra “Noi pensiamo che in una settimana passare dal 50 al 75 per cento sia difficile. Non si comprende che queste decisioni richiedono scelte organizzative complesse all’interno degli istituti. La scuola non è come un ufficio. O una catena di montaggio. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Riapertura sì, riapertura no. Laa pochi giorni dalla ripresa del calendario post-festività è in pieno. La ministrasolo ieri gioiva per il via libera del Cts alla riapertura dei licei in presenza. Almeno al 75 per cento. Ma oggi presidi polemizzano. Il problema dei trasporti e degli assembramenti sui mezzi pubblici resta irrisolto. Insomma laè pronta,a settembre. I trasporti pubblici no. Ed è corto circuito.nel, presidi sul piede di guerra “Noi pensiamo che in una settimana passare dal 50 al 75 per cento sia difficile. Non si comprende che queste decisioni richiedono scelte organizzative complesse all’interno degli istituti. Lanon èun ufficio. O una catena di montaggio. ...

L’atteggiamento è quello della prudenza a causa dei contagi, ancora numerosi, e di un coordinamento nelle attività didattiche e nei trasporti ...

Il 7 gennaio è previsto il rientro a scuola anche in Puglia. L’associazione presidi propone rientro in classe del 50% degli studenti, poche dicono, c’è incertezza sanitaria. A tal proposito hanno chie ...

