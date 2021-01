Cantieri | lavoro e turismo | cosa dobbiamo aspettarci da questo 2021 a Olbia ed in Gallura

giorgiozanchini : RT @FAntonioli: La scelta del #lockdown spinge alla emergenza #occupazione Servono misure straordinarie @BeppeRusso_ propone su @mondo_econ… - mondo_economico : RT @FAntonioli: La scelta del #lockdown spinge alla emergenza #occupazione Servono misure straordinarie @BeppeRusso_ propone su @mondo_econ… - CentroEinaudi : RT @FAntonioli: La scelta del #lockdown spinge alla emergenza #occupazione Servono misure straordinarie @BeppeRusso_ propone su @mondo_econ… - BeppeRusso_ : I numeri dell'emergenza occupazionale: Tra 90 giorni la Cig non basterà. Le persone sono un capitale da tenere in e… - FAntonioli : La scelta del #lockdown spinge alla emergenza #occupazione Servono misure straordinarie @BeppeRusso_ propone su… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantieri lavoro

Risoluto

Il 2021 a Olbia e in Gallura. Speriamo in un anno migliore. L’abbiamo detto tante volte e lo abbiamo ripetuto ancora più convinti nella ...Che anno sarà il 2021 a Olbia e in Gallura? Dai cantieri al turismo sono tante le sfide che si prospettano per il nuovo anno.