Campagna antinfluenzale in Lombardia Anziani e bimbi piccoli: Bergamo è prima (Di sabato 2 gennaio 2021) Copertura del 55,69% per la fascia «over 65 anni» e del 26,39% per quella «2-6 anni»: il territorio della provincia di Bergamo, al 2 gennaio, è al primo posto in Lombardia per la somministrazione del vaccino antinfluenzale.

