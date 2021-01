Calciomercato Palermo | a gennaio niente rivoluzioni | un solo slot a disposizione Le ultime

Leggi su mediagol

(Di sabato 2 gennaio 2021) ", a".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Due giorni e la sessione invernale diaprirà ufficialmente i battenti. Dal 4al 1° febbraio 2021 prenderanno il via le trattative di mercato che permetteranno alle squadre di correre ai ripari. Al momento, però, il club di viale del Fante non avrebbe in programma grosse operazioni. D'altra parte, nella lista dei 25 calciatori prevista dalla Lega Pro è rimasta libera soltanto una. Ragion per cui, servirebbe sfoltire l'organico attraverso esclusioni o cessioni (qualcuno che non rientra più nei piani), prima di pensare a possibili nuovi innesti.Tuttavia, allo stato attuale, non vi sarebbe alcun pressing alla società da parte di Roberto Boscaglia. ...