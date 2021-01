Calciomercato Milan – Schira: “Due nomi per il centrocampo” (Di sabato 2 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - Secondo il giornalista Nicolò Schira, il Milan prenderà un centrocampista a gennaio: ecco i nomi Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Secondo il giornalista Nicolò, ilprenderà un centrocampista a gennaio: ecco iPianeta

DiMarzio : #Calciomercato | La volontà del #Milan è chiara: #Krunic a gennaio non si muove - calciomercatoit : #Milan, nuovo nome a centrocampo: piace #Louza del #Nantes ?? #CMITmercato - MilanWorldForum : Milan: la strategia per il rinforzo a centrocampo -) - leonzan75 : RT @AndreaPropato: Nonostante tanti pretendenti per Florian #Thauvin, il Milan rimane in pole. Il francese ha il contratto in scadenza a gi… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - @NicoSchira: 'Due nomi per il centrocampo' -