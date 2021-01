Calcio estero, da Alaba allo United in vetta: le news del 2 gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) Tutte le notizie di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Inizia nel migliore dei modi il 2021 del Manchester United. I ‘Red Devils’ agganciano la vetta dopo il successo di misura per 2-1 contro l’Aston Villa grazie alle reti del solito Bruno Fernandes (su rigore) e di Martial. Nel mezzo il pari momentaneo degli ospiti con il gol realizzato da Traore. Esulta Solskjaer che raggiunge il Liverpool in testa alla classifica dopo il quinto successo nelle ultime sei partite di Premier. Esordio stonato invece nel nuovo anno per l’Everton di Carlo Ancelotti, che cade in casa al cospetto del West Ham di Ogbonna. Al ‘Goodson Park’ decide la rete di Soucek. I ‘Toffees’ restano al terzo posto in condominio con il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tutte le notizie diLive:mercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolo Inizia nel migliore dei modi il 2021 del Manchester. I ‘Red Devils’ agganciano ladopo il successo di misura per 2-1 contro l’Aston Villa grazie alle reti del solito Bruno Fernandes (su rigore) e di Martial. Nel mezzo il pari momentaneo degli ospiti con il gol realizzato da Traore. Esulta Solskjaer che raggiunge il Liverpool in testa alla classifica dopo il quinto successo nelle ultime sei partite di Premier. Esordio stonato invece nel nuovo anno per l’Everton di Carlo Ancelotti, che cade in casa al cospetto del West Ham di Ogbonna. Al ‘Goodson Park’ decide la rete di Soucek. I ‘Toffees’ restano al terzo posto in condominio con il ...

tuttosport : #Mourinho torna sul rinvio di #TottenhamFulham: 'È stato poco professionale' ???? - TuttoMercatoWeb : Dal Brasile - Festa con 500 persone da venerdì fino a fine anno: Neymar nella bufera - sportli26181512 : Cavani razzista? L'Accademia della Lingua contro la Premier: 'Ignoranti!': Dopo la squalifica inflitta al Matador,… - ItaSportPress : Coman: 'Tutti mi prendono in giro perché ho paura di colpire la palla di testa. E in finale di Champions...' -… - sportface2016 : Squalifica di #Cavani, interviene l'accademia di lettere uruguaiana: 'Negrito non è un'offesa, la squalifica è ingi… -