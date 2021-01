Calcio | Burnley-Fulham rinviata per Covid | aumento delle positività nella squadra ospite in Premier League

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) Le preoccupazioni per il-19 tengono banco. Il massimo campionato inglese di, infatti, deve fare i conti con una situazione di casi positivi nei club in. Per questo motivo, la sfida in programma domenica 3 gennaio (domani) alle 12.00 traè stata. Come ha comunicato sul sito ufficiale l’organizzazione della: “La partita tra, in programma alle 12 di domenica 3 gennaio, è stata posticipata dopo una riunione del consiglio di amministrazione dellaquesta mattina. Dopo il rinvio della partita contro il Tottenham Hotspur di mercoledì, i giocatori e lo ...