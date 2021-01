Cagliari Napoli, i convocati di Di Francesco: assente Godin (Di sabato 2 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Napoli Le squadre sono pronte alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le festività natalizie. Il Cagliari si prepara ad ospitare il Napoli, domenica 3 gennaio alla Sardegna Arena. Ecco l’elenco dei giocatori convocati da Eusebio Di Francesco: PORTIERI: Aresti, Cragno, Vicario;DIFENSORI: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz, Carboni;CENTROCAMPISTI: Marin, Caligara, Nandez, Oliva;ATTACCANTI: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Contini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Eusebio Diha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro ilLe squadre sono pronte alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le festività natalizie. Ilsi prepara ad ospitare il, domenica 3 gennaio alla Sardegna Arena. Ecco l’elenco dei giocatorida Eusebio Di: PORTIERI: Aresti, Cragno, Vicario;DIFENSORI: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz, Carboni;CENTROCAMPISTI: Marin, Caligara, Nandez, Oliva;ATTACCANTI: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Contini. Leggi su Calcionews24.com

