Cagliari-Napoli, i convocati da Gattuso: assenze pesanti per i partenopei (Di sabato 2 gennaio 2021) La lista dei giocatori convocati da Gennaro Gattuso per Cagliari-Napoli, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani pomeriggio. Assenti gli infortunati Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Kevin Malcuit, mentre è recuperato Diego Demme. Nella lista spunta per la prima volta Antonio Cioffi, attaccante classe 2002 della Primavera, convocato a causa dell'assenza di Victor Osimhen (infortunato e positivo al Covid-19). Di seguito la lista dei convocati: Portieri: Meret, Ospina, ContiniDifensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario RuiCentrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, BakayokoAttaccanti: Lozano, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi SportFace.

