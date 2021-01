Cagliari-Napoli | Gattuso convoca Cioffi | attaccante della Primavera

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ilha ufficializzato l’elenco deiti per. La partita è in programma domani alle 15, sotto la direzione dell’arbitro Manganiello di Pinerolo. Ilsi presenta alla trasferta con problemi in attacco, con l’assenza di Mertens e Osimhen e in difesa, con Koulibaly ancora infortunato. Iti azzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente, Insigne,classe 2002, maglia numero 58). L'articolo ilsta.

Nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per Cagliari-Napoli mancano tre big: l’allenatore ha chiamato Cioffi della Primavera L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei ...L'assenza del pubblico allo stadio pesa in modo considerevole sul morale dei giocatori in campo, e non solo. A risentirne sono anche le casse delle società. Come ricostruito ...