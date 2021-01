Cagliari, i convocati di Di Francesco per la sfida contro il Napoli (Di sabato 2 gennaio 2021) Cagliari, i convocati di Di Francesco:Portieri: Aresti, Cragno, Vicario. Difensori: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 2 gennaio 2021), idi Di:Portieri: Aresti, Cragno, Vicario. Difensori: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

NCN_it : #UFFICIALE – #CAGLIARI-#NAPOLI, I #CONVOCATI DI EUSEBIO #DIFRANCESCO: ASSENTI #GODIN E #OUNAS #CagliariNapoli - _SiGonfiaLaRete : #Cagliari, i convocati di mister Di Francesco contro il #Napoli. C’è un ex azzurro tra gli assenti - tuttonapoli : Cagliari, i convocati per il Napoli: 3 assenze pesanti per Di Francesco - TuttoFanta : ? #CAGLIARI: tra i convocati out #Godin, torna a disposizione #Tripaldelli. ?? - calciodangolo_ : ??#CagliariNapoli, i convocati di #DiFrancesco: out #Nainggolan, #Godin e #Klavan ? -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari convocati Cagliari-Napoli, i convocati di Di Francesco: out Godin e Klavan Calcio d'Angolo Cagliari Napoli, i convocati di Di Francesco: assente Godin

Eusebio Di Francesco ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Napoli ...

Cagliari, i convocati di mister Di Francesco contro il Napoli. C’è un ex azzurro tra gli assenti

Out come anticipato dal tecnico in conferenza stampa l'ex azzurro Adam Ounas e l'uruguagio Godin oltre a Klavan, risultato positivo al tampone Covid.

Eusebio Di Francesco ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Napoli ...Out come anticipato dal tecnico in conferenza stampa l'ex azzurro Adam Ounas e l'uruguagio Godin oltre a Klavan, risultato positivo al tampone Covid.