Cagliari | Di Francesco | “Nainggolan ci può dare tanto Molte assenze col Napoli ma conta l’atteggiamento”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 2 gennaio 2021) Eusebio Disi prepara alla prima sfida del suonel 2021. Impegno non facile per i rossoblù chiamati alla gara di domani contro ilalla Sardegna Arena. Il mister ha presentato la sfida alla stampa., parla Dicaption id="attachment 1027185" align="alignnone" width="430" Di, getty images/captionDiparte subito dal botto di mercatodesiderato: Radja. "Il suo arrivo ci dà. Forse è arrivato forse in ritardo ma orasolaverlo finalmente con noi a disposizione. Ovviamente dipenderà dalla sua condizione che ora non è ottimale ma andrà ovviamente a crescere col tempo".Sul ...