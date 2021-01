Burnley-Fulham rinviata per casi di positività al COVID-19 nel club londinese (Di sabato 2 gennaio 2021) Il match di Premier League del Fulham contro Burnley di domenica è stato rinviato a causa di più casi di coronavirus nel club londinese. La notizia arriva tre giorni dopo che anche la partita dei Cottagers programmata contro il Tottenham è stata annullata a seguito di un focolaio all’interno della squadra guidata da Scott Parker. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 2 gennaio 2021) Il match di Premier League delcontrodi domenica è stato rinviato a causa di piùdi coronavirus nel. La notizia arriva tre giorni dopo che anche la partita dei Cottagers programmata contro il Tottenham è stata annullata a seguito di un focolaio all’interno della squadra guidata da Scott Parker. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

