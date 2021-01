Burioni cita Mario Brega e Verdone per spiegare il vaccino | «Sta mano po’ esse fero e po’ esse piuma»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 gennaio 2021) PerilRoberto. E sul web esordisce, spiazzando follower e amici ammaliati dal suo savoir-faire serafico e accattivante, scrivendo: «Vaccinare è semplicissimo». Prova ad azzerare le distanze tra linguaggio scientifico e lessico corrente, il virologo in prestito alla tv, e a scendere su una lunghezza d’onda più accessibile. Così, sui social, si lancia in una performance comunicativa che non gli è consona. Ma che funziona, stando agli accessi e alle condivisioni del suo post. E in rete commenti e battute attirano la curiosità di molti utenti. Sul«Vaccinare è semplicissimo. Si ...