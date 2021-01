Bundesliga | Schalke 04 nel baratro | 12 mesi senza vincere | record negativo a un passo

Leggi su sportface

(Di sabato 2 gennaio 2021) E’ iniziato un nuovo anno per lo04, ma la musica non è cambiata a livello di risultati. La squadra guidata da Gross è stata quest’oggi sconfitta dall’Hertha Berlino e ha raggiunto il tetto di 30 partite consecutivevittorie in. L’ultima chance per evitare ilè da sfruttare contro l’Hoffenheim: in caso contrario si eguaglierebbe ildi 31 garevittorie, stabilito nella stagione 1965/1966 dalla Tasmania Berlin, che oggi gioca in quinta divisione. Lonon vince ormai dal lontano 17 gennaio, giorno in cui si è affermato per 2-0 contro il Borussia Moenchengladbach. Aver esonerato tre allenatore in un anno non sembra aver sortito alcun risultato, ma si spera in casache ...