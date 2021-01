BTp Futura e BTp Italia: ci saranno nuove emissioni nel 2021? (Di sabato 2 gennaio 2021) BTP Futura e BTP Italia sono alcune delle tipologie esistenti di titoli di stato Italiani. Un titolo di stato è una obbligazione. Ogni obbligazione viene emessa periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per conto del governo nazionale, allo scopo di far fronte al debito pubblico e ottenere una immediata disponibilità di liquidità. Chi acquista uno o più titoli di stato effettua un investimento, con la possibilità di ottenere dei guadagni che possono essere anche molto significativi. Possono derivare dagli interessi maturati (detti anche cedole), ma anche dal diritto al rimborso, quando il valore nominale (il valore di rimborso) del titolo acquistato risulta superiore al valore reale (il prezzo di emissione). Per il 2021 ci saranno nuove ... Leggi su risparmioggi (Di sabato 2 gennaio 2021) BTPe BTPsono alcune delle tipologie esistenti di titoli di statoni. Un titolo di stato è una obbligazione. Ogni obbligazione viene emessa periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per conto del governo nazionale, allo scopo di far fronte al debito pubblico e ottenere una immediata disponibilità di liquidità. Chi acquista uno o più titoli di stato effettua un investimento, con la possibilità di ottenere dei guadagni che possono essere anche molto significativi. Possono derivare dagli interessi maturati (detti anche cedole), ma anche dal diritto al rimborso, quando il valore nominale (il valore di rimborso) del titolo acquistato risulta superiore al valore reale (il prezzo di emissione). Per ilci...

theradical_sic : #CONTE ha detto che non chiederà il #Mes perché non vuole #aumentare il #debito. Bene. Meglio qualche #Milardo col… - Cesare14931834 : RT @DVDSCT: @_GCFX_ @Cesare14931834 @paulolden1 @VeroDeRomanis @repubblica lo abbiamo fatto e ci sono costati uno sproposito (vedasi btp it… - DVDSCT : @_GCFX_ @Cesare14931834 @paulolden1 @VeroDeRomanis @repubblica lo abbiamo fatto e ci sono costati uno sproposito (v… - fisco24_info : Debito pubblico, il piano 2021 del Tesoro parte da emissioni per 367?miliardi: I BTp a breve termine sostituiranno… - gianlucalibrale : RT @ElioLannutti: Debito pubblico, il piano 2021 del Tesoro parte da emissioni per 367?miliardi.I BTp a breve termine sostituiranno i CTz c… -