Brocchi | “Siamo qui perchè la società ci ha scelti per andare in Serie A Non credo che possano arrivare sia Schone che Scozzarella | sono due giocatori simili”

Cristian Brocchi, allenatore del Monza,ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: "Noi non vogliamo nasconderci, se Siamo qui è perchè la società ci ha scelti per andare in Serie A. La B è comunque un campionato difficile, nasconde tante insidie". Schone e Scozzarella?"sono due giocatori simili, non credo possano arrivare entrambi. Mi aspetto che il Monza possa crescere anche col gruupo, è fondamentale. I ragazzi si stanno integrando. La mentalità vincente come con la Salernitana è il mio grande obiettivo".

