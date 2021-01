Bologna, tegola per Mihajlovic: nuovo infortunio per Medel (Di sabato 2 gennaio 2021) Un’altra tegola sul Bologna di Mihajlovic alla vigilia dell’incontro con la Fiorentina, partita valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A causa di una contrattura al polpaccio, infatti, non è stato convocato neppure Medel, che nel ruolo di centrale aveva dato una nuova sicurezza a tutto il reparto arretrato. La sua assenza si aggiunge a quella di Skorupski, che dovrebbe tornare a metà mese, Sansone, Mbaye e Santander, oltre al giovane Ruffo Luci che sarà operato alla tibia destra nei prossimi giorni. Tornano, però, Hickey dopo il Covid, Skov Olsen e Ravaglia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Un’altrasuldialla vigilia dell’incontro con la Fiorentina, partita valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A causa di una contrattura al polpaccio, infatti, non è stato convocato neppure, che nel ruolo di centrale aveva dato una nuova sicurezza a tutto il reparto arretrato. La sua assenza si aggiunge a quella di Skorupski, che dovrebbe tornare a metà mese, Sansone, Mbaye e Santander, oltre al giovane Ruffo Luci che sarà operato alla tibia destra nei prossimi giorni. Tornano, però, Hickey dopo il Covid, Skov Olsen e Ravaglia. SportFace.

