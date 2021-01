Bollettino Vaccini Covid in Italia, 2 gennaio/ 46.506 vaccinati: usato solo 10% dosi (Di sabato 2 gennaio 2021) Bollettino Vaccini Covid in Italia, la situazione al 2 gennaio 2021: sono 46.506 i vaccinati secondo report, quindi usato solo 10% dosi. Lazio avanti, Lombardia ancora indietro Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021)in, la situazione al 22021: sono 46.506 isecondo report, quindi10%. Lazio avanti, Lombardia ancora indietro

