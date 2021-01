Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di sabato 2 gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ stato reso noto il consueto Bollettino Coronavirus della Regione Lombardia, contenente in nuovi dati aggiornati a sabato 2 gennaio. Sul territorio più colpito dall’emergenza altra giornata di raccolta dei dati epidemiologici. oggi si registrano 1.402 nuovi contagi. I ricoverati in terapia intensiva sono 4 in più rispetto a ieri, per un totale di 491. Scendono i pazienti ricoverati non in terapia intensiva (-59) rispetto a 24 ore fa, che portano il totale a 3.293. I decessi sono 78 in più rispetto a ieri, i guariti/dimessi sono 626 in più. I tamponi effettuati sono 11.758. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ stato reso noto il consuetoCoronavirus della Regione, contenente in nuovi dati aggiornati a. Sul territorio più colpito dall’emergenza altra giornata di raccolta dei dati epidemiologici.si registrano 1.402 nuovi. I ricoverati in terapia intensiva sono 4 in più rispetto a ieri, per un totale di 491. Scendono i pazienti ricoverati non in terapia intensiva (-59) rispetto a 24 ore fa, che portano il totale a 3.293. I decessi sono 78 in più rispetto a ieri, i/dimessi sono 626 in più. I tamponi effettuati sono 11.758. SportFace.

