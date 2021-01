Bollettino del 2 gennaio | drammatico balzo del tasso di positività | 17 | 6%

Leggi su improntaunika

(Di sabato 2 gennaio 2021) Alfie Borromeo I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 11.831 a fronte di 67.174 (ieri 22.211, a fronte di 157.524 tamponi). Le vittime, secondo ildiffuso dal ministero della Salute oggi 22021, sono state 364 (ieri 462). Gli attualmente positivi in Italia sono 577.062 (+2.295). Ildiè 17,6% (l’approssimazione di 17,612%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 17 sono risultati positivi. Ieri era al 14,1%. Su terapie intensive (+16), rallenta aumento guariti Tornano ad aumentare i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 16 in più rispetto a ieri, con 134 nuovi ingressi registrati oggi. Lo rende noto il nuovodel ministero della Salute. I malati attualmente ricoverati in ...