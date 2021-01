BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 GENNAIO/ +1402 contagi e 78 nuovi morti (Di sabato 2 gennaio 2021) Il nuovo BOLLETTINO CORONAVIRUS della regione LOMBARDIA aggiornato ad oggi, 2 GENNAIO 2021: scopriamo insieme i contagi, le vittime e i guariti Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021) Il nuovodella regioneaggiornato ad oggi, 22021: scopriamo insieme i, le vittime e i guariti

Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 gennaio: 11.831 nuovi casi e 364 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 gennaio: 11.831 nuovi casi e 364 morti - wam_the : Coronavirus Campania. Schizza tasso contagio: 12.21% - VoceGiallorossa : ?? COVID-19, il bollettino di oggi: 11.831 nuovi casi #Covid19 #Coronavirus -