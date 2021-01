Bollettino Coronavirus del 2 Gennaio 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) In data 2 Gennaio, con un fortissimo calo dei test in seguito alla festività di Capodanno, l’incremento nazionale dei casi è +0,55% (ieri +1,05%) con 2.141.201 contagiati totali, 1.489.154 dimissioni/guarigioni (+9.166) e 74.985 deceduti (+364); 577.062 infezioni in corso (+2.295). Elaborati 67.174 tamponi totali (ieri 157.524) con 30.451 casi testati (ieri 70.010); 11.831 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 17,61% (ieri 14,10% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 38,85% (ieri 31,72% – target 3%). Ricoverati con sintomi +126 (22.948); terapie intensive +16 (2.569) con 134 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.165; Lombardia 1.402; Emilia Romagna 2.035; Lazio 1.275; Sicilia 734. In Lombardia curva +0,29% (ieri +0,63%) con 11.758 tamponi totali (ieri 25.467) e 4.182 nuovi casi testati (ieri 8.716); 1.402 positivi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 gennaio 2021) In data 2, con un fortissimo calo dei test in seguito alla festività di Capodanno, l’incremento nazionale dei casi è +0,55% (ieri +1,05%) con 2.141.201 contagiati totali, 1.489.154 dimissioni/guarigioni (+9.166) e 74.985 deceduti (+364); 577.062 infezioni in corso (+2.295). Elaborati 67.174 tamponi totali (ieri 157.524) con 30.451 casi testati (ieri 70.010); 11.831 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 17,61% (ieri 14,10% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 38,85% (ieri 31,72% – target 3%). Ricoverati con sintomi +126 (22.948); terapie intensive +16 (2.569) con 134 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.165; Lombardia 1.402; Emilia Romagna 2.035; Lazio 1.275; Sicilia 734. In Lombardia curva +0,29% (ieri +0,63%) con 11.758 tamponi totali (ieri 25.467) e 4.182 nuovi casi testati (ieri 8.716); 1.402 positivi ...

