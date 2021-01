Boldi a De Sica: “Auguri fratellino mio, non ci lasceremo mai” (Di sabato 2 gennaio 2021) “Tanti Auguri Christian, per i tuoi 70 anni…… se penso poi che 50 li abbiamo passati insieme… Ti voglio bene fratellino mio”. Massimo Boldi con l’Adnkronos fa gli Auguri al compagno di tante avventure, cinematografiche e non solo, che il 5 gennaio prossimo compie 14 lustri. Boldi e De Sica erano insieme già nel 1972. Allora era la muSica la cornice. Christian cantava e Massimo suonava la batteria nella band ‘La pattuglia azzurra’. Poi è arrivato il cinema che li ha scelti come coppia in ben 26 film, proprio per la loro grande intesa che non si è mai indebolita, neppure nel periodo in cui non hanno lavorato insieme e cioè dal 1974, quando è venuto a mancare il papà Vittorio, al 1984, anno in cui si sono ritrovati sul set del film di Carlo Vanzina, ‘Yuppies’. Anche dal ... Leggi su funweek (Di sabato 2 gennaio 2021) “TantiChristian, per i tuoi 70 anni…… se penso poi che 50 li abbiamo passati insieme… Ti voglio benemio”. Massimocon l’Adnkronos fa glial compagno di tante avventure, cinematografiche e non solo, che il 5 gennaio prossimo compie 14 lustri.e Deerano insieme già nel 1972. Allora era la mula cornice. Christian cantava e Massimo suonava la batteria nella band ‘La pattuglia azzurra’. Poi è arrivato il cinema che li ha scelti come coppia in ben 26 film, proprio per la loro grande intesa che non si è mai indebolita, neppure nel periodo in cui non hanno lavorato insieme e cioè dal 1974, quando è venuto a mancare il papà Vittorio, al 1984, anno in cui si sono ritrovati sul set del film di Carlo Vanzina, ‘Yuppies’. Anche dal ...

