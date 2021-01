Bergamo, ucciso ex segretario provinciale della Lega. Franco Colleoni ora aveva un ristorante (Di sabato 2 gennaio 2021) Un colpo in testa. Così è morto Franco Colleoni, 68 anni, in passato segretario provinciale della Lega di Bergamo. Colleoni, proprietario del ristorante Il Carroccio, è stato trovato senza vita nel cortile della sua casa, in via Sertorio a Dalmine (Bergamo). Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo con il cranio sfondato. Sull’omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Treviglio. Il cadavere dell’uomo, a guida del partito tra il 1999 e il 2004, è stato scoperto intorno alle 11.30 del 2 gennaio. Inutile l’intervento del personale del 118. I militari dell’Arma hanno eseguito tutti i primi accertamenti e i rilievi del caso: tra le ipotesi al vaglio anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Un colpo in testa. Così è morto, 68 anni, in passatodi, proprietario delIl Carroccio, è stato trovato senza vita nel cortilesua casa, in via Sertorio a Dalmine (). Secondo quanto riporta il Corriere dicon il cranio sfondato. Sull’omicidio indagano i carabiniericompagnia di Treviglio. Il cadavere dell’uomo, a guida del partito tra il 1999 e il 2004, è stato scoperto intorno alle 11.30 del 2 gennaio. Inutile l’intervento del personale del 118. I militari dell’Arma hanno eseguito tutti i primi accertamenti e i rilievi del caso: tra le ipotesi al vaglio anche ...

