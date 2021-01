Bergamo | camion pieni di bare a Marzo | arriva l’annuncio ufficiale

Leggi su howtodofor

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il 30 dicembre in Giunta approvata la delibera, il 31 la denuncia è stata formalizzata nella caserma dei carabinieri in via Novelli a.«Un atto doveroso, sollecitato dai parenti delle vittime». «Nella seduta di Giunta del 30 dicembre è stata approvata la delibera. Il 31 dicembre, come incaricato e delegato di Palazzo Frizzoni, sono andato nella caserma dei carabinieri in via Novelli e ho presentato la denuncia. Un atto doveroso, peraltro sollecitato da più parti, in particolare dai parenti delle vittime per coronavirus». (Continua..) Così l’assessore all’Innovazione e ai Servizi cimiteriali del Comune di, Giacomo Angeloni ha annunciato la decisione di Palazzo Frizzoni di adire le vie legali contro le affermazioni fatte da Eleonora Leoncini, consigliera comunale leghista di San Casciano, in Toscana. Durante un intervento in ...