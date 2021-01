Benji Mascolo annuncia il primo album solista per il 2021 | l’anteprima su Instagram

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021)ildella sua carriera, e lo fa sui social. L’artista aveva già creato hype, in effetti, con alcuni tweet pubblicati nella giornata di ieri, 1 gennaio, in cui lasciava intendere l’arrivo di grandi novità. Ricordiamo che nel febbraio 2020 il duoe Fede avevato lo scioglimento a seguito del concerto all’Arena di Verona. Un anno prima era uscito Good Vibes (2019), quarta prova in studio del progetto. Da quel momento le strade di Benjamine Federico Rossi si sono separate, anche se potremo ritrovarli insieme sul palco nelcon la data all’Arena di Verona. Il concerto, tuttavia, non è l’evento più atteso del duo. Individualmente ...