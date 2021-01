Benevento, tre membri dello staff positivi al covid: la nota del club (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento Calcio ha comunicato che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultati positivi al Virus Sars covid 19 nelle date del 30 e 31 dicembre e 2 gennaio scorsi, dopo esecuzione di tre cicli di tamponi molecolari, un tesserato dello staff Tecnico e due dello staff Medico afferenti al gruppo squadra. La Società ha comunicato, inoltre, attraverso il proprio staff Medico, che i tesserati in questione sono stati posti immediatamente in isolamento fiduciario presso i propri domicili, e che su autorizzazione dell’Asl competente il resto del gruppo squadra attualmente negativo è in isolamento con metodica domicilio-lavoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– IlCalcio ha comunicato che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultatial Virus Sars19 nelle date del 30 e 31 dicembre e 2 gennaio scorsi, dopo esecuzione di tre cicli di tamponi molecolari, un tesseratoTecnico e dueMedico afferenti al gruppo squadra. La Società ha comunicato, inoltre, attraverso il proprioMedico, che i tesserati in questione sono stati posti immediatamente in isolamento fiduciario presso i propri domicili, e che su autorizzazione dell’Asl competente il resto del gruppo squadra attualmente negativo è in isolamento con metodica domicilio-lavoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

