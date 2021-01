Benevento, quasi fatta per Cutrone: le ultime sulla finestra di calciomercato (Di sabato 2 gennaio 2021) A due giorni dall’avvio ufficiale delle trattative, il Benevento si mostra scalpitante sul fronte del mercato. Inzaghi e dirigenza, forti dei risultati positivi giunti a ridosso del Natale, mirano, infatti, al tanto agognato salto di qualità. Ed è così che la ricerca di rinforzi in attacco diventa la priorità. Diverse le alternative su cui i sanniti hanno posato lo sguardo fino ad ora: tra tutte, la pista Cutrone. L’attaccante, che non verrà riscattato dalla Fiorentina, interessa anche ad altri club di Serie A. Le diverse opzioni per l’attacco, il punto sulla finestra di mercato del Benevento Con l’inizio della sessione di mercato fissato per il 4 gennaio, il Benevento sembra già pronto ad assicurarsi il primo colpo. Mosso dall’entusiasmo per le ultime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) A due giorni dall’avvio ufficiale delle trattative, ilsi mostra scalpitante sul fronte del mercato. Inzaghi e dirigenza, forti dei risultati positivi giunti a ridosso del Natale, mirano, infatti, al tanto agognato salto di qualità. Ed è così che la ricerca di rinforzi in attacco diventa la priorità. Diverse le alternative su cui i sanniti hanno posato lo sguardo fino ad ora: tra tutte, la pista. L’attaccante, che non verrà riscattato dalla Fiorentina, interessa anche ad altri club di Serie A. Le diverse opzioni per l’attacco, il puntodi mercato delCon l’inizio della sessione di mercato fissato per il 4 gennaio, ilsembra già pronto ad assicurarsi il primo colpo. Mosso dall’entusiasmo per le...

ilvaglio1 : L'ennesimo semestre bianco: Il quasi-bilancio dell'avventura urbana, come un bignamino #bignami #mastella… - belthe89 : @FrancescoRe200 @DottorStrowman2 @NandoPiscopo1 @_enz29 @sburrotre Dp che è spuntata la discussione per caso,e dp a… - PierSciarra5 : @Eros70183028 Be alla Juve mancano 6 giorni,che avevi tutti questi assenti lo sai da quasi 10 giorni... Non sarebbe… - lanini66 : @MarcoDiMaro Condivido quasi tutto: forse sei un po’ troppo severo con Meret (salva i 3 pp a Benevento e un paio di… - simonlebjames23 : RT @MilanInter241: ???#Milan: oggi Simon #Kjaer ha svolto quasi tutto l'allenamento con il gruppo. ??5 giorni --> Benevento. Il danese recupe… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento quasi Benevento: quasi 800mila euro per rifare Piazza Duomo Ottopagine Benevento, quasi fatta per Cutrone: le ultime sulla finestra di calciomercato

Il Benevento è alla ricerca di rinforzi in attacco. Diverse le alternative per i sanniti: tra tutte, emerge la pista Patrick Cutrone.

UDINE All'Allianz Stadium servirà l'impresa. Anzi la

LA SFIDA DI DOMANIUDINE All'Allianz Stadium servirà l'impresa. Anzi la duplice impresa perché gli avversari sono due. Il primo è sicuramente fortissimo ed è rappresentato dalla Juventus, ...

Il Benevento è alla ricerca di rinforzi in attacco. Diverse le alternative per i sanniti: tra tutte, emerge la pista Patrick Cutrone.LA SFIDA DI DOMANIUDINE All'Allianz Stadium servirà l'impresa. Anzi la duplice impresa perché gli avversari sono due. Il primo è sicuramente fortissimo ed è rappresentato dalla Juventus, ...