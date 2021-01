Benevento-Milan, Pioli: “Ripartiamo con entusiasmo e fiducia. Ibrahimovic? L’ho visto concentrato” (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Milan capolista si appresta ad affrontare la trasferta di Benevento.Inter, la stoccata di Mauro: “Cercano altri giocatori? Una barzelletta. Tutto su Milan, Juventus e scudetto”I rossoneri approcciano al 2021 da primi in classifica, davanti si ritroveranno la compagine sannita guidata da Pippo Inzaghi che sta vivendo un momento positivo. Il tecnico del club di Via Aldo Rossi, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Il mio obiettivo è battere il Benevento. Nel 2020 abbiamo fatto cose importanti per merito di tutte le componenti, dalla proprietà all’area tecnica. Su questo dobbiamo continuare, si riparte con entusiasmo e fiducia, abbiamo dei valori importanti. Serve pensare una partita alla volta, analizzare tutto e ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Ilcapolista si appresta ad affrontare la trasferta di.Inter, la stoccata di Mauro: “Cercano altri giocatori? Una barzelletta. Tutto su, Juventus e scudetto”I rossoneri approcciano al 2021 da primi in classifica, davanti si ritroveranno la compagine sannita guidata da Pippo Inzaghi che sta vivendo un momento positivo. Il tecnico del club di Via Aldo Rossi, Stefano, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Il mio obiettivo è battere il. Nel 2020 abbiamo fatto cose importanti per merito di tutte le componenti, dalla proprietà all’area tecnica. Su questo dobbiamo continuare, si riparte con, abbiamo dei valori importanti. Serve pensare una partita alla volta, analizzare tutto e ...

