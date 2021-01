Benevento-Milan, dubbio Castillejo: oggi test decisivo | News (Di sabato 2 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Benevento Milan - Samu Castillejo è ancora in dubbio per la partita di domani contro il Benevento: in caso pronto Brahim Diaz Benevento-Milan, dubbio Castillejo: oggi test decisivo News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Samuè ancora inper la partita di domani contro il: in caso pronto Brahim DiazPianeta

DiMarzio : #Milan, #Castillejo sulla via del recupero in vista del #Benevento - AntoVitiello : Partitella con la Primavera nell'ultimo allenamento dell'anno. Terapie per #Ibrahimovic. Il #Milan prova a recupera… - PianetaMilan : #BeneventoMilan, dubbio #Castillejo: oggi test decisivo | News - sportli26181512 : Il QS su Benevento-Milan: 'Maldini ritrova l’amico Inzaghi': C’è spazio anche per il Milan, impegnato domani a Bene… - MilanWorldForum : Milan: occhio alla piccola bestia nera Benevento. Le news -) -