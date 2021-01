Benevento-Milan (3 gennaio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 3 gennaio 2021) Fino all’incornata di Theo Hernandez a tempo quasi scaduto il Milan era pronto a cedere la testa della classifica all’Inter in quello che sta diventando un derby scudetto, invece i rossoneri hanno superato anche l’ostacolo della Lazio in una serata ricca di assenze e adesso tocca a un ex amato come Inzaghi provare a fermare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 3 gennaio 2021) Fino all’incornata di Theo Hernandez a tempo quasi scaduto ilera pronto a cedere la testa della classifica all’Inter in quello che sta diventando un derby scudetto, invece i rossoneri hanno superato anche l’ostacolo della Lazio in una serata ricca di assenze e adesso tocca a un ex amato come Inzaghi provare a fermare InfoBetting: Scommesse Sportive e

DiMarzio : #Milan, #Castillejo sulla via del recupero in vista del #Benevento - AntoVitiello : Partitella con la Primavera nell'ultimo allenamento dell'anno. Terapie per #Ibrahimovic. Il #Milan prova a recupera… - MateNapoli1 : Risultati esatti, vediamo quanti ne becco Inter - Crotone 4-1 Fiorentina - Bologna 2-2 Parma - Torino 1-2 Roma - S… - milansette : Il Milan non ha ancora battuto il Benevento nella sua storia - Gazzetta_it : #Milan, scoglio #Benevento. #Inter, vincere con il #Crotone per tentare il sorpasso. L'analisi della 15esima giorna… -