Benevento, i convocati di Inzaghi per la sfida con il Milan (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Filippo Inzaghi ha convocato 24 calciatori per la sfida in programma domani alle ore 18 contro il Milan. Out sia Iago Falque che Viola. Di seguito l'elenco completo diramato dal tecnico giallorosso: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Del Pinto, Dabo, Tello, Basit, Hetemaj, Schiattarella, Improta, R. Insigne, Ionita. Attaccanti: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula, Moncini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

