Basket Serie A2 | affermazioni di Latina e Piacenza | ko Stella Azzurra e Biella

(Di domenica 3 gennaio 2021) Sono stati due gli anticipi che hanno inaugurato al decima giornata del campionato diA2. Partendo dal girone Verde, l’UCC Assigecoha superato la Edilnolper 82-74. Seconda vittoria consecutiva per gli emiliani e quinta sconfitta di fila per i piemontesi, che erano addirittura in vantaggio di quattro a cinque minuti dalla fine. Poi è uscita, che ha sfruttato il blackout offensivo degli ospiti. Per i padroni di casa bene Carberry (22 punti), mentre agli ospiti non è bastato Hawkins (18). Passando al girone Rosso, al PalaBianchini la Benacquista Assicurazioniha avuto la meglio per 70-66 sullaRoma. Torna a vincere la formazione laziale dopo la sconfitta a Rieti: record di 3 vittorie e 4 sconfitte al momento. ...