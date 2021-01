Basket, Serie A 2020-2021: il derby veneto tra Treviso e Venezia sarà il match clou della 14ma giornata (Di sabato 2 gennaio 2021) La quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021 di Basket si aprirà stasera alle 20.00 con l’unico anticipo in programma che vedrà contrapposte Cantù e Fortitudo Bologna. Una sfida affascinante tra due nobili un po’ in crisi del Basket italiano. La F, dopo un inizio tragico, col cambio di guida tecnica pare rinata e in campionato ha conquistato gli ultimi tre match disputati. Una vittoria contro i lombardi, i quali al momento hanno otto punti in classifica proprio come la Fortitudo, vorrebbe dire, per loro, uscire definitivamente dalle sabbie mobili. Nella giornata di domani, ad aprire le danze, alle 17.00, sarà la sfida della Unipol Arena tra una Dinamo Sassari autrice di una stagione particolarmente ondivaga e ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) La quattordicesimadidisi aprirà stasera alle 20.00 con l’unico anticipo in programma che vedrà contrapposte Cantù e Fortitudo Bologna. Una sfida affascinante tra due nobili un po’ in crisi delitaliano. La F, dopo un inizio tragico, col cambio di guida tecnica pare rinata e in campionato ha conquistato gli ultimi tredisputati. Una vittoria contro i lombardi, i quali al momento hanno otto punti in classifica proprio come la Fortitudo, vorrebbe dire, per loro, uscire definitivamente dalle sabbie mobili. Nelladi domani, ad aprire le danze, alle 17.00,la sfidaUnipol Arena tra una Dinamo Sassari autrice di una stagione particolarmente ondivaga e ...

In attesa della ripresa del campionato di serie D, prevista per mercoledì 6 gennaio in trasferta contro il Real Giulianova, il direttore sportivo dell’Atletico Terme Fiuggi, Maurizio Manfra (in foto), ...

Basket: Nba, volano Lakers e Suns, ancora ko i Clippers

Dieci partite nel turno Nba giocato questa notte. Sugli scudi ancora i Los Angeles Lakers che si sono sbarazzati non senza fatica dei San Antonio Spurs per 109-103, grazie soprattutto a Lebron James, ...

