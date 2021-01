"Bare sui camion fake news". Comune di Bergamo denuncia una consigliera leghista (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Comune di Bergamo ha deciso di dichiararsi "persona offesa" nell'indagine che la Procura di Bergamo sta svolgendo per accertare un eventuale reato di epidemia colposa concernente la pandemia Covid-19 Bare Covid-19 Raffaello Binelli ? Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/01/02/Bare-sui-camion-fake-news-e-il-Comune-di-Bergamo-denuncia-la-consigliera-leghista/ 'Bare camion fake news'Il Comune di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Ildiha deciso di dichiararsi "persona offesa" nell'indagine che la Procura dista svolgendo per accertare un eventuale reato di epidemia colposa concernente la pandemia Covid-19Covid-19 Raffaello Binelli ? Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/01/02/-sui--e-il--di--la-/ ''Ildi ...

Ultime Notizie dalla rete : Bare sui I lettori di Tgcom24 scelgono medici e infermieri come persone dell'anno, foto simbolo le bare sui camion a Bergamo TGCOM Il Comune di Bergamo querela la leghista che negava il Covid

San Casciano, la capogruppo del Carroccio in consiglio comunale aveva detto: «I camion con le bare ? Fake news, le foto erano vecchie» ...

"Basta fake sui nostri morti" Parte la querela

Adesso è ufficiale. Il Comune di Bergamo, attraverso l’assessore all’Innovazione e Servizi cimiteriali, Giacomo Angeloni, ha querelato il consigliere leghista di San Casciano, in Toscana, Eleonora Leo ...

San Casciano, la capogruppo del Carroccio in consiglio comunale aveva detto: «I camion con le bare ? Fake news, le foto erano vecchie» ...Adesso è ufficiale. Il Comune di Bergamo, attraverso l'assessore all'Innovazione e Servizi cimiteriali, Giacomo Angeloni, ha querelato il consigliere leghista di San Casciano, in Toscana, Eleonora Leo ...