Bandai Namco è al lavoro per un nuovo progetto

Leggi su esports247

(Di sabato 2 gennaio 2021) L’azienda giapponese, famosa per aver sviluppato e per produrre e commercializzare giochi quali Tekken, Soul Calibur, Dark Souls, and Smash Bros, è nella prima fase di sviluppo di unche si vocifera potrebbe essere il più grandein fatto di budget dedicato a cui abbia mai lavorato. La cosa che rende questoancora più intrigante è che il capo dello sviluppo è la leggenda diKatsuhiro Harada. Durante il recente evento in streaming per accogliere l’annodal nome Piro Live! New Year’s Eve Special 2021, Harada ha rilasciato le prime informazioni riguardo questograndeper gli esports. Nell’intervista si sente sorpreso dal fatto ...