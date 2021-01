Avete visto la faccia di Giulia Salemi? Umiliazione brutale, "Striscia" infierisce: quello che forse vi era sfuggito (Di sabato 2 gennaio 2021) "Purtroppo ti devo dire che in questo periodo hai perso moltissimi consensi". Anche a Striscia la Notizia si torna a parlare delle frasi pronunciate dalla madre di Pierpaolo Pretelli proprio a suo figlio, nella puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip. Parole pesantissime e che sembravano rivolte contro Giulia Salemi, con la quale Pretelli ha iniziato una storia nella casa del reality. Parole, come detto, rilanciate dall'account twitter del tg satirico di Canale 5, con poche ed incisive parole a corredo: "Quando tua madre ti mette in imbarazzo davanti a tutti", scrive laconica la redazione di Striscia. Imbarazzo evidente per Pretelli, ma anche per Giulia Salemi, che quando viene inquadrata dopo le parole della signora appare un poco disperata. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) "Purtroppo ti devo dire che in questo periodo hai perso moltissimi consensi". Anche ala Notizia si torna a parlare delle frasi pronunciate dalla madre di Pierpaolo Pretelli proprio a suo figlio, nella puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip. Parole pesantissime e che sembravano rivolte contro, con la quale Pretelli ha iniziato una storia nella casa del reality. Parole, come detto, rilanciate dall'account twitter del tg satirico di Canale 5, con poche ed incisive parole a corredo: "Quando tua madre ti mette in imbarazzo davanti a tutti", scrive laconica la redazione di. Imbarazzo evidente per Pretelli, ma anche per, che quando viene inquadrata dopo le parole della signora appare un poco disperata.

