Avellino, al via la ripresa dopo la sosta: tutti negativi i tamponi (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Primi approcci di campo per l'Avellino di Piero Braglia. Nella mattinata la squadra si è ritrovata al Partenio-Lombardi per la prima sessione del nuovo anno. Nel mirino la sfida di sabato prossimo (ore 17.30) con il Teramo. Il gruppo squadra, questa mattina, ha sostenuto il cinquantunesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito negativo per tutti. Lavoro ridotto per Andrea Errico e differenziato per Alberto De Francesco. Mario Nikolic rientrerà questa sera dalla Croazia. Avellino, domani la ripresa degli allenamenti e il summit di mercato L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Avellino via Arbitro di basket, ad Avellino via ai corsi gratuiti Irpinia News Mercato, nuova diffida dei commercianti: “I pullman devono andare via da Piazzale Degli Irpini”

Avellino – I commercianti ambulanti tornano alla carica e chiedono lo sgombero immediato di piazzale Degli Irpini e il ripristino del mercato bisettimanale. E’ quanto si legge in un diffida a firma d ...

Dalla guida del Conservatorio al Comune di Rotondi: il progetto di Ilario

Rotondi (Av) – L’ex direttore del ConservatorioMusicale “Nicola Sala” di Benevento, Giuseppe Ilario, terminato lo scorso mese di ottobre il suo mandato alla guida dell’istituto di via Mario La Vipera, ...

