Atletico Madrid, buone notizie: sospesa la squalifica di Trippier (Di sabato 2 gennaio 2021) buone notizie per l’Atletico Madrid: la FIFA ha sospeso provvisoriamente la sanzione inflitta a Trippier. L’esterno torna a disposizione di Simeone La FIFA ha deciso di sospendere provvisoriamente la squalifica di dieci giornate inflitta a Kieran Trippier. L’esterno dell’Atletico Madrid torna così a disposizione dell’allenatore Diego Simeone per i prossimi impegni di Liga. A riportarlo è Marca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021)per l’: la FIFA ha sospeso provvisoriamente la sanzione inflitta a. L’esterno torna a disposizione di Simeone La FIFA ha deciso di sospendere provvisoriamente ladi dieci giornate inflitta a Kieran. L’esterno dell’torna così a disposizione dell’allenatore Diego Simeone per i prossimi impegni di Liga. A riportarlo è Marca. Leggi su Calcionews24.com

