Atalanta Sassuolo, i convocati di Gasperini: sempre out Gomez, torna Caldara (Di sabato 2 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo. sempre out Gomez, tornano Caldara e Ruggeri. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini Difensori: Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata

