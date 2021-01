Atalanta pronta per il Sassuolo. Gasperini: "Abbiamo le pile cariche, vogliamo vincere" (Di sabato 2 gennaio 2021) Bergamo, 2 gennaio 2021 - L'Atalanta vuol cominciare il 2021 con il piede giusto . Parola di Gian Piero Gasperini : "Siamo pronti. Abbiamo voglia di fare bene. Abbiamo tutti le pile molto cariche. ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 2 gennaio 2021) Bergamo, 2 gennaio 2021 - L'vuol cominciare il 2021 con il piede giusto . Parola di Gian Piero: "Siamo pronti.voglia di fare bene.tutti lemolto. ...

Atalanta pronta per il Sassuolo. Gasperini: "Abbiamo le pile cariche, vogliamo vincere"

Bergamo, 2 gennaio 2021 - L’Atalanta vuol cominciare il 2021 con il piede giusto. Parola di Gian Piero Gasperini: “Siamo pronti. Abbiamo voglia di fare bene. Abbiamo tutti le pile molto cariche. Doman ...

