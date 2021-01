Atalanta, Piccini verrà ceduto a gennaio: ipotesi ritorno in Liga (Di sabato 2 gennaio 2021) L’avventura di Cristiano Piccini all’Atalanta si chiuderà a gennaio con l’esterno che lascerà Bergamo per tornare in Liga. La situazione Movimenti in uscita per l’Atalanta con Cristiano Piccini destinato a lasciare a Bergamo nel corso della prossima sessione invernale. Secondo Tuttomercatoweb, l’esterno dovrebbe tornare in Spagna al Valencia complice il suo scarso utilizzo, solo 59 minuti all’inizio della stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) L’avventura di Cristianoall’si chiuderà acon l’esterno che lascerà Bergamo per tornare in. La situazione Movimenti in uscita per l’con Cristianodestinato a lasciare a Bergamo nel corso della prossima sessione invernale. Secondo Tuttomercatoweb, l’esterno dovrebbe tornare in Spagna al Valencia complice il suo scarso utilizzo, solo 59 minuti all’inizio della stagione. Leggi su Calcionews24.com

Chi è Joakim Maehle, la nuova freccia dell'Atalanta che piaceva molto anche al Napoli

Ci aveva provato il Napoli di De Laurentiis, ce l'ha fatta l'Atalanta dei Percassi. Parliamo di Joakim Maehle, promettente esterno classe '97 che i nerazzurri hanno prelevato dal Genk a titolo definit ...

