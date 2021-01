Atalanta, l’ultimo schiaffo al Papu Gomez: la situazione è incandescente (Di sabato 2 gennaio 2021) Si sta lavorando al futuro del Papu Gomez, è stata avviata una trattativa con l’Inter con l’obiettivo di raggiungere un accordo. La situazione economica del club, dopo la pandemia da Coronavirus, non permette di effettuare un grosso investimento, ma con un leggere sconto rispetto alla richiesta dell’Atalanta (10 milioni di euro), l’accordo è possibile. Dopo la lite con l’allenatore Gasperini, il calciatore è stato escluso e nelle ultime partite non è stato nemmeno convocato, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il comportamento del Papu in occasione della partita contro la Juventus: prima dell’ingresso in campo delle squadre ha canticchiato l’inno dei bianconeri, il gesto ha fatto infuriare dirigenza e tifosi. l’ultimo schiaffo al Papu ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 2 gennaio 2021) Si sta lavorando al futuro del, è stata avviata una trattativa con l’Inter con l’obiettivo di raggiungere un accordo. Laeconomica del club, dopo la pandemia da Coronavirus, non permette di effettuare un grosso investimento, ma con un leggere sconto rispetto alla richiesta dell’(10 milioni di euro), l’accordo è possibile. Dopo la lite con l’allenatore Gasperini, il calciatore è stato escluso e nelle ultime partite non è stato nemmeno convocato, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il comportamento delin occasione della partita contro la Juventus: prima dell’ingresso in campo delle squadre ha canticchiato l’inno dei bianconeri, il gesto ha fatto infuriare dirigenza e tifosi.al...

MarioDcanta : @AntoDPrete @mikipapini @BiagiomF @massimozampini Se poi ci aggiungi che, nessuno della rosa partenopea ha raggiunt… - C____Am : RT @junews24com: Calciomercato Juve, l'attaccante arriva dall'Atalanta? Ecco l'ultimo nome - - EffeSimoncini : Non sparo mai nomi a caso ma se devo sentire l'Atalanta accostata a Vecino o Nainggolan non posso tacere. Il vice… - junews24com : Calciomercato Juve, l'attaccante arriva dall'Atalanta? Ecco l'ultimo nome - - Brigate_Azzure : @DiegoDeLucaTwit Fai finta di non sapere? Facendo quel piano, evitava le nazionali, ritiro per 15 giorni e preparaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta l’ultimo SNAI – Serie A: Inter-Napoli, Conte avantiJuve-Atalanta, la tradizione dice «1 Fortune Italia