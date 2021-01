Atalanta, Gasperini: “Il Sassuolo somiglia a noi ma siamo pronti al nuovo tour de force” (Di sabato 2 gennaio 2021) Un mese di gennaio pieno di impegni per l'Atalanta che il tecnico Gasperini deve fare i conti con il mercato e il caso spinoso di Gomez. Il Papu si è allenato stamattina con la Primavera e non sarà convocato per il match di domani con il Sassuolo. Gasperini in sala stampa ha aperto subito parlando del 18enne Amad Diallo e glissando sull'ex capitano della Dea: "E' chiaro che è del Manchester United (acquistato il 5 ottobre, ndr), ma potrebbe restare qualche mese ancora qui da noi. Mi piace molto, ha solo 18 anni. A me piacerebbe che restasse fino a giugno, ovviamente dipende dal suo club. Maehle è appena arrivato, a mercato ancora da iniziare: significa che c'è la convinzione che questo giocatore possa essere utile per la squadra, diversamente dai casi che capitano magari all'ultimo giorno delle trattative. E' già un ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) Un mese di gennaio pieno di impegni per l'che il tecnicodeve fare i conti con il mercato e il caso spinoso di Gomez. Il Papu si è allenato stamattina con la Primavera e non sarà convocato per il match di domani con ilin sala stampa ha aperto subito parlando del 18enne Amad Diallo e glissando sull'ex capitano della Dea: "E' chiaro che è del Manchester United (acquistato il 5 ottobre, ndr), ma potrebbe restare qualche mese ancora qui da noi. Mi piace molto, ha solo 18 anni. A me piacerebbe che restasse fino a giugno, ovviamente dipende dal suo club. Maehle è appena arrivato, a mercato ancora da iniziare: significa che c'è la convinzione che questo giocatore possa essere utile per la squadra, diversamente dai casi che capitano magari all'ultimo giorno delle trattative. E' già un ...

