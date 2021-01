Atalanta, Gasperini: “Il Sassuolo ha la stessa intelaiatura dello scorso anno, forse è anche meglio” (Di sabato 2 gennaio 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha presentato in conferenza stampa la partita con il Sassuolo del 3 gennaio 2021. L’incontro si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 15:00 e… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021) Il tecnico dell’ha presentato in conferenza stampa la partita con ildel 3 gennaio 2021. L’incontro si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 15:00 e… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

stebellentani : Gasperini irremovibile, non vuole più Gomez. l’Inter offre “il cavallo di ritorno Gagliardini” o Ranocchia che “non… - Gazzetta_it : #Gasperini: 'In attacco siamo coperti. #Papu non ingombra, Ilicic un traino. E #Diallo...' - AtalantaIna : RT @Atalanta_BC: ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaSassuolo ? ?? Coach Gasperini’s press confe… - junews24com : Gasperini torna su Gomez: «Situazione ingombrante? Non ho risposte» - - Mediagol : Atalanta-Sassuolo, Gasperini: 'Pronti a ripartire, vogliamo far bene! Gomez? Non ho più risposte' -